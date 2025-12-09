IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Проф. Кантарджиев: Сега е моментът да вземаме повече витамини

Хората могат да вземат профилактично антивирусно лекарство, съветва той

09.12.2025 | 09:56 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Имаме епидемично разпространение на грипа, съобщи проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Изоставането с липсата на грипни вируси у нас вече се компенсира. Следващата и по-следващата седмица може да очакваме бързо увеличаване на случаите, обясни той.

Кантарджиев отбеляза, че при един от подвариантите на основния щам на вируса, който доминира в Европа, има малко изместване от ваксиналния щам, но "ваксините действат", затова "който има възможност, да се ваксинира".

Специалистът препоръчва и "комбинация на ваксините с фармакологични мерки" – да имаме подръка антивирусно лекарство заради късия инкубационен период.

"И фактически в рамките на първите десетина часа, ако започнеш антивирусна, антигрипна терапия, в следващите 48 часа ще почувстваш голямо подобрение. Хората от семейството могат да вземат по една таблетка профилактично от антивирусното лекарство."

Обикновено пикът е в края на януари. Дано вълната да е започнала преди по-дългите почивки около Коледа и Нова година, за да се намали епидемичното разпространение, коментира проф. Тодор Кантарджиев в предаването "Преди всички".

По думите му сега е моментът да вземаме повече витамини, като не забравяме витамин Д. С продължителен и прекомерен прием на витамин С може да се увредят бъбреците, предупреди той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

грип Тодор Кантарджиев лекарства
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem