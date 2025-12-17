СЗО: Нов щам на грип оказва сериозен натиск в цяла Европа

Интензивен скок в случаите на грип, причинен от нов доминиращ вирусен щам, обхваща Европа, поставяйки здравните системи в няколко страни под силен натиск, съобщи Световната здравна организация, цитирана от The Guardian.

СЗО заяви в сряда, че поне 27 от 38-те страни в европейския регион съобщават за "висока или много висока грипна активност“, като повече от половината от пациентите с грипоподобни симптоми са дали положителен тест в шест страни, включително Ирландия, Сърбия, Словения и Обединеното кралство.

СЗО заяви, че грипният сезон е започнал приблизително четири седмици по-рано, отколкото в предишни години и призова населението да ограничи предаването, като се ваксинира, остане вкъщи, ако не се чувства добре, и носи маска на обществени места, ако има респираторни симптоми.

СЗО добавя, че новият сезонен вариант на грип – A(H3N2) подклад K – е двигател на инфекциите, представлявайки до 90% от всички потвърдени случаи на грип в европейския регион, но добави, че няма доказателства, че причинява по-тежко заболяване.

"Грипът се появява всяка зима, но тази година е малко по-различна. Тя показва как само малка генетична вариация в грипния вирус може да окаже огромен натиск върху здравните ни системи", каза Ханс Анри Клуге, регионалният директор на СЗО за Европа.

Клуге също така подчерта опасността от дезинформация и невярна информация и добави: "В настоящия климат е жизненоважно да се търси достоверна информация от надеждни източници като националните здравни агенции и СЗО. В един труден грипен сезон, достоверната, основана на доказателства информация може да бъде животоспасяваща".

СЗО заяви, че ранните данни от Обединеното кралство потвърждават, че ваксината срещу грип намалява риска от тежко заболяване от щама A(H3N2), въпреки че може да не предотврати инфекцията.

От организацията добавят, че ваксинацията остава най-важната превантивна стъпка.