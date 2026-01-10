Често симптомите могат да бъдат пренебрегнати в ранните стадии на заболяване на щитовидната жлеза, което води до влошаване на дисфункцията с времето. Ако не се лекува, дисфункционалната щитовидна жлеза може значително да намали качеството на живот. За да се предотврати това, е изключително важно да се идентифицират ранните предупредителни признаци за проблем с щитовидната жлеза. Кои са те?

Умора

Жените с понижена функция на щитовидната жлеза често съобщават за непреодолимо чувство на умора, което остава дори при адекватен сън. Освен физическа умора, много хора с хипотиреоидизъм съобщават и за умствена умора и често забравяне.

Този симптом често е първият, който се появява при пациенти с хипотиреоидизъм (състояние, при което щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони (тироксин и трийодтиронин), което води до забавяне на метаболизма и широк спектър от симптоми като умора, наддаване на тегло, чувствителност към студ, суха кожа, косопад, депресия и проблеми с концентрацията).

Колебания в теглото

Както хипотиреоидизмът, така и хипертиреоидизмът (състояние на свръхактивна щитовидна жлеза) водят до колебания в теглото. Тъй като тиреоидните хормони играят жизненоважна роля в регулирането на метаболизма, необичайните нива на хормоните карат тялото да преобразува храната в енергия с различна скорост.

Когато някой страда от свръхактивна щитовидна жлеза, излишните нива на тиреоидни хормони, произвеждани от щитовидната жлеза, карат тялото да преобразува храната в енергия с по-бърза от обичайната скорост. В резултат на това засегнатите често губят тегло (често в значителни количества), без да променят редовната си диета или режима си на упражнения.

При понижена функция на щитовидната жлеза този процес е по същество обратен. При твърде малко тиреоидни хормони, циркулиращи в тялото, метаболизмът се забавя и тялото преобразува храната в енергия с по-бавна скорост. Следователно, пациентите с хипотиреоидизъм често наддават бързо на тегло, без да променят диетата си.

Източник: Когато хормоните говорят – 7 сигнала от щитовидната жлеза