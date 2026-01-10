Как да рестартирате здравето си след празниците?

Вместо да мислите за драстични промени, гледайте на новата година като на време за размисъл. Погледнете реалистично на настоящите си хранителни и физически навици и се ангажирайте да направите промени, към които знаете, че можете да се придържате. Започнете, като приоритизирате промените, които искате да направите, и се заемете първо с по-лесните:

Научете се как да изчислявате дневните си нужди от протеини

Протеинът ви помага да се чувствате сити за по-дълго време, намалявайки глада и желанието за храна. Ако не закусвате, обещайте си, че ще започнете деня със здравословна, богата на протеини храна, която ще държи глада настрана до обяд. Опитайте извара или кисело мляко с плодове или вкусно протеиново-плодово смути – бързи и лесни варианти за тези, които нямат навика да приготвят закуска.

Ако сте склонни да се храните набързо, започнете, като си опаковате обяда няколко дни в седмицата или си приготвяте домашно ястие веднъж или два пъти седмично. Проучванията показват, че броят на калориите върху опаковките на храните и в ресторантите може да не е напълно надежден, така че това ще ви даде по-голям контрол върху приема на калории и размера на порциите – и ще спестите пари.

Източник: 3 трика, с които да рестартирате здравето си след празниците