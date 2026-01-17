5 подправки при задържане на излишни течности в организма

Знаете ли какво е общото между магданоз и копър? Тях не само консумираме почти всеки ден през цялата година, добавяйки към вкусни ястия, сосове и салати, но те са едни от най-полезните подправки за елиминиране на излишните течности от организма.

Кога е нормално и кога изисква внимание задържане на вода?

Временното задържане на вода в тялото е често срещано и обикновено е свързано с хранителни навици, хормонални промени или продължително обездвижване. В такива случаи подуването е леко, появява се периодично и обикновено отшумява с промени в начина на живот.

Когато обаче задържането на течности е продължително, силно изразено или придружено от други симптоми, е важно да се обърне внимание на състоянието. Подуване, което не намалява, засяга определени части на тялото или се появява без ясна причина, може да изисква консултация с лекар.

Кои 5 подправки имат диуретичен ефект?

1. Канела - подправка с лек диуретичен ефект

Канелата подпомага метаболизма и може да допринесе за по-добър баланс на течностите в организма, сочат западни изследвания. Ароматната подправка се смята, че подпомага естествените процеси, свързани с кръвообращението и подпомага стабилизирането на кръвната захар. Стойностите на кръвната захар са фактор, който често е свързан със задържането на вода. Редовната, умерена употреба цейлонска канела може да помогне за намаляване на подуването и усещането за тежест, смятат учени.

2. Джинджифил - естествен помощник срещу подуване и излишни течности

Джинджифилът е известен със способността си да подпомага храносмилането и да намалява газовете и подуването. Той може леко да стимулира отделянето на течности и да подпомогне естествените процеси на пречистване в организма, сочат изследване. Подходящ е при чувство за тежест и задържане на вода, особено когато е част от балансиран хранителен режим. Чудесен е за чай, като добавка към фрешове, супи, ястия.

Източник: 5 подправки с диуретичен ефект