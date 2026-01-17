Д-р Герев: Прекаляването с витамини води до отравяне

Витамините, натрупани в прекомерно количество, приемани повече от седмица системно, водят до отравяне, предупреди в ефир психиатърът д-р Веселин Герев.

Веществата стават токсични след натрупването си в организма, а симптомите са гадене, главоболие, камъни в бъбреците.

"Хората започнаха да се самолекуват с витамини. Много характерен период за натравяне с витамини е началото на зимата, когато повечето хора искат да укрепят организма си и да повишат имунитета си срещу вирусни заболявания. Получава се обаче обратният ефект. Не съветвам хората да приемат витамини. Съветвам ги тотално да се откажат от витамините и да преминат към натурални продукти. Всички витамини са вредни", коментира д-р Герев пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Какви са опасностите при различите витамини?

По думите на лекаря могат да се появят проблеми със сърдечно-съдовата система, особено при отравяне с витамин D.

Негативно влияние върху психиката оказват витамините от група B - те отравят организма след петия-шестия ден след тяхното системно приемане.

"Най-вреден от всички се оказва витамин B12, защото е с най-бавен метаболизъм", подчерта д-р Герев.

Той уточни, че единствено витамин C e безопасен.

"Тъпченето с магнезий е безсмислена процедура. При магнезия третият ден е критичен", каза психологът и предупреди, че можем да го пием до три дни в годината.

Според него е достатъчно да излизаме всеки ден по 10 минути на слънчева светлина, за да си набавим необходимото количество витамин D.

Хранителните добавки също не са безопасни

Д-р Герев отбеляза, че много хора се отравят и от хранителни добавки.

"В хранителните добавки, чиито състав не подлежи на никакъв контрол, се съдържат екзотични билки, които имат алкалоиди, подобни на канабиноид, амфети, опиоиди - това са наркотични вещества", заяви психиатърът.

По думите му някои хора изпадат в депресия и не спят.

"Не съветвам хората да приемат витамини. Съветвам ги тотално да се откажат от витамините и да преминат към натурални продукти. Всички витамини са вредни", отбеляза д-р Герев.