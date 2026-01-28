Ще борим антимикробната резистентност с нова програма

България прави сериозна стъпка в борбата с антимикробната резистентност с национална програма за действие, която беше внесена за разглеждане на заседание на правителството в оставка на 21 януари. Основната цел н е да се намали общото потребление на антибиотици в страната с поне 18% - цел, която според експертите е постижима, но изисква дългосрочни и координирани усилия.

Проблемът с антимикробната резистентност възниква още със създаването на антибиотиците, казва Драгомир Иванов от Българската асоциация за единно здраве.

“Микроорганизмите постепенно се приспособяват към антимикробните средства и с годините това става все по-успешно. Днес, заради интензифицирането на животновъдството, инфекциите, свързани със здравните заведения и редица обществени фактори, безконтролната употреба на антибиотици доведе до ситуация, в която голяма част от причинителите развиват резистентност", сподели експертът в предаването "България сутрин".

Иванов подчерта, че програмата се основава на концепцията "Единно здраве" (One Health), според която здравето на хората е неразривно свързано със здравето на животните и състоянието на околната среда. Именно затова в разработването ѝ участват различни институции и експерти от няколко сектора.

Координиран контрол

Според Иванов контрол върху антибиотиците съществува, но е разпокъсан и недостатъчно координиран. Бившият директор на "Пирогов" доц. Спас Спасков отбеляза, че проблемът с неправилното изписване на антибиотици съществува от десетилетия.

По думите му процесът не е от днес. “Още като студенти ни учеха, че не трябва да се прекалява, но този процес продължава и до днес, а ефектът е относително малък", коментира доц. Спасков пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че това показва колко ефективен може да бъде контролът и че поставената цел от 18% е напълно изпълнима.

"Голяма част от пациентите възприемат антибиотика като универсално лекарство - ако те боли глава, можеш да вземеш един антибиотик и да ти премине главоболието. Антибиотикът е едно средство и има за задача да ни отърве от микрорганизмите", каза още доц. Спасков.

Той акцентира и върху необходимостта от системен контрол на вътреболничните инфекции - чрез анализ на причинителите, стриктна хигиена и постоянен мониторинг. Според него слабост на досегашните усилия е, че често се правят кампанийно, вместо да бъдат част от устойчив, дългосрочен процес.

Гледайте видеото с целия разговор.