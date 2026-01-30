5 подценявани симптома на перименопауза

Перименопаузата невинаги се проявява с горещи вълни или пропусната менструация. По-често тя се промъква тихо, показвайки се като промени в настроението, съня, енергията или дори как се чувствате в собствената си кожа. Може би все пак редовно посещавате фитнеса, но нещо просто ви се струва странно. Ако напоследък си мислите „Не съм себе си“, хормоните ви може да се променят зад кулисите.

Ето пет често срещани (но и често пренебрегвани) признака на перименопауза и какво всъщност означават:

Мозъчна мъгла и объркване на думите

Един от най-ранните и най-разочароващи признаци на перименопауза е усещането, че мозъкът ви не работи както преди. Може да се окажете в ситуация, в която:

Изпитвате затруднения да намерите правилната дума по средата на изречението.

Забравяте защо сте влезли в стаята.

Губите нишката на мисълта си или препрочитате един и същ абзац.

Обърквате имена или казвате неща като „телевизор“, когато сте имали предвид „телефон“.

Може да се почувствате така, сякаш паметта или концентрацията ви се изплъзват, което е обезпокоително за много жени, свикнали да бъдат точни и продуктивни.

Причината са колебанията в естрогена. Този хормон поддържа мозъчната функция, включително паметта, концентрацията и вербалното припомняне. Когато започне да спада, когнитивната ви яснота може да пострада. Добрата новина е, че не губите разсъдъка си. Вие се ориентирате в хормонално пренастройване.

