Нисък хемоглобин: Причини, симптоми и лечение

Ниският хемоглобин е често срещан здравословен проблем, който може да доведе до умора, отпадналост и влошено качество на живот. В много случаи състоянието остава незабелязано дълго време, докато симптомите не започнат да пречат на ежедневните дейности.

Какво представлява хемоглобинът?

Хемоглобинът е жизненоважен белтък, който се съдържа в червените кръвни клетки. Основната му функция е да пренася кислород от белите дробове към всички тъкани и органи и да връща въглеродния диоксид обратно към белите дробове.

Нормалните стойности на хемоглобина варират според пола и възрастта. При жените обикновено са между 120 и 150 g/L, а при мъжете – между 135 и 175 g/L. Когато нивата са под тези граници, се говори за нисък хемоглобин, който най-често е свързан с анемия.

Причини за нисък хемоглобин

Ниският хемоглобин може да бъде резултат от различни фактори. Най-честата причина е недостигът на желязо, който може да се дължи на неправилно хранене, хронична кръвозагуба или повишени нужди, например по време на бременност.

Други чести причини са дефицитът на витамин B12 или фолиева киселина, хронични заболявания като бъбречни, автоимунни или възпалителни състояния, както и обилна менструация, стомашно-чревни кръвоизливи или хирургични интервенции. В по-редки случаи причината може да бъде нарушено образуване на червени кръвни клетки или генетични заболявания като таласемия и сърповидно-клетъчна анемия.

Симптоми на нисък хемоглобин

Симптомите зависят от степента на понижаване, но най-често включват постоянна умора и отпадналост, бледа кожа и лигавици, замайване и главоболие. Много хора усещат задух при физическо натоварване, учестено сърцебиене, студени крайници, намалена концентрация и сънливост.

При по-тежки случаи могат да се появят болки в гърдите и припадъци, което изисква незабавна лекарска консултация.

Диагностика

Ниският хемоглобин се установява чрез изследване на пълна кръвна картина. При необходимост се назначават допълнителни тестове, като изследване на серумно желязо, феритин, витамин B12 и фолиева киселина, за да се установи точната причина за анемията.

Лечение на нисък хемоглобин

Лечението зависи изцяло от причината за състоянието. При дефицит на желязо се назначават железни добавки, а при липса на витамин B12 или фолиева киселина – съответните витамини. В много случаи се препоръчва и промяна в хранителния режим.

Ако ниският хемоглобин е резултат от друго заболяване, лечението е насочено към основната причина. Кръвопреливане се прилага рядко и само при тежки случаи и по строги медицински показания.

Храни, които подпомагат повишаването на хемоглобина

Храненето играе ключова роля при нисък хемоглобин. Препоръчва се прием на червено месо и черен дроб, риба и яйца, бобови култури като леща, боб и нахут, зелени листни зеленчуци като спанак, коприва и броколи, както и цвекло.

Ядките и семената също са полезни, а плодовете, богати на витамин C, като портокали и киви, подобряват усвояването на желязото.

Профилактика

За да се предотврати нисък хемоглобин, е важно да се поддържа балансирано хранене и да се правят редовни профилактични изследвания. Приемът на хранителни добавки не бива да се извършва без лекарска препоръка, а симптоми като постоянна умора и бледност не трябва да се подценяват.

Продукти, подпомагащи при нисък хемоглобин

При необходимост от допълнителна подкрепа могат да се използват железни и комбинирани продукти, съобразени с индивидуалните нужди. В аптеките Огафарм ще откриете разнообразие от решения за подпомагане при анемия и нисък хемоглобин, както и професионален съвет от фармацевт. Важно е да се помни, че хранителните добавки не са заместител на разнообразното и пълноценно хранене.

Заключение

Ниският хемоглобин е често срещано състояние, което може сериозно да повлияе на ежедневието, ако не бъде навреме разпознато и лекувано. С правилна диагностика, подходящо лечение и здравословен начин на живот, състоянието може успешно да се контролира и предотврати. При съмнение или нужда от насоки, аптеките Огафарм са надежден партньор в грижата за здравето.