Защо да консумираме костен бульон всеки ден?

В най-простия си вид костният бульон се приготвя чрез варене на животински кости (обикновено пилешки или говежди) във вода за дълъг период от време, като по този начин се извличат хранителните им вещества и вкусове, за да се получи вкусен бульон. Месо, кожа и съединителна тъкан също могат да се варят на тих огън с костите, заедно с ароматни зеленчуци, билки и подправки за вкус.

Повечето рецепти за костен бульон включват киселинна съставка като оцет, която помага за разграждането на колагена и минералите в костите. Какви ползи има за здравето костния бульон?

Подпомага храносмилателната система и здравето на червата

С толкова много проблеми със здравето на червата в днешно време, като синдром на пропускливите черва, хранителни непоносимости, SIBO, синдром на раздразнените черва (IBS), заболявания на раздразнените черва като болестта на Крон и улцерозен колит, не е чудно, че започваме да се връщаме към древните лечебни средства.

Костният бульон е богат както на колаген, така и на желатин, които съдържат аминокиселини, необходими за покриване лигавицата на червата, намаляване на възпалението и излекуване на чревната лигавица, която е увредена в резултат на хроничния стрес, на който е била изложена с течение на времето. Именно глутаминът (от желатина) е доказано особено полезен за заздравяване и запечатване на стените на чревния тракт. Лечебните свойства на костния бульон и връзката му с намаляването на синдрома на пропускливите черва също така показват, че намаляват тревожността, депресията, алергиите, хранителните непоносимости и акнето (тъй като те често са страничен продукт на синдрома на пропускливите черва).

Подобрява здравето на ставите и костите

Тези аминокиселини не са само чудесни за червата ви – колагенът е основният протеин във вашите кости, сухожилия и връзки. В процеса на готвене на бульона, колагенът се разгражда до желатин, който съдържа аминокиселините пролин и глицин, ключови градивни елементи за нашата съединителна тъкан и кости.

Костният бульон е и фантастичен източник на минерали като магнезий, калций и калий, всички от които са необходими за изграждането на здрави кости и ключови хранителни вещества за нашия хрущял – глюкозамин и хондроитин.

Животинските кости съдържат също селен, омега-3 мастни киселини, бор, витамин А, витамин К, цинк и желязо! Тези хранителни вещества се освобождават в бульона по време на процеса на готвене, което ги прави много лесни за усвояване от организма.

Източник: Защо да консумираме костен бульон всеки ден? 5 невероятни ползи