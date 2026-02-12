Полезни закуски против запек

Един на всеки шест възрастни редовно страда от запек. Ако сте един от тях, овесените ядки могат да бъдат чудесно средство да раздвижите стомаха си отново. Но това едва ли е единствената храна, която може да ви помогне да се изхождате. Истината е, че има много други вкусни храни за закуска, които също могат да помогнат за облекчаване на запека. Кои са те?

Киви

Не е нужно да ви казваме, че сините сливи са чудесни за облекчаване на запека. Но те не са единствените плодове, които могат да задвижат нещата. „Кивито е моята препоръка за пациенти със запек“, казва Кейт Скарлата, магистър по обществено здраве, регистриран диетолог, специализиран в стомашно-чревното здраве.

Изследванията показват, че кивито може да помогне на хората със запек да се изхождат по-често по няколко причини. Първо, фибрите им (2 г на плод) помагат за извличане на вода в червата. И за разлика от други храни с високо съдържание на фибри, те няма да ви причинят газове и подуване на корема, благодарение на актинидина, ензим, който подпомага храносмилането. Стремете се към две кивита на ден, казва Скарлата.

Къпини

Нямате време да нарежете киви? Изберете къпини. Една чаша къпини доставя 8 г фибри, благоприятни за храносмилането. Това е толкова, колкото бихте получили от 2 чаши варени овесени ядки! „Те също така съдържат естествено слабително, наречено сорбитол, което задържа водата в червата и може да помогне за омекотяване на изпражненията за по-лесно изпразване“, казва Скарлата.

И докато пресните плодове са победа за храносмилателното здраве, замразените плодове също са полезни. Те са по-удобни, не се развалят бързо и са по-евтини извън сезона. Пасирайте ги в смути за закуска с горски плодове или в една от тези вкусни, одобрени от диетолози рецепти със замразени плодове.

