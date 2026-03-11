Най-ефективните масла за растеж на косата

Гъстата и здрава коса не е само въпрос на естетика – тя е признак за добре подхранен скалп и жизнени космени фоликули. Макар че генетиката, храненето, стресът и общото здравословно състояние играят важна роля за растежа на косата, много хора се обръщат към натуралните масла като по-щадящ и холистичен начин за подсилване на косъма и намаляване на косопада. Маслата се използват от векове в различни култури, а съвременните изследвания започват да потвърждават част от техните ползи.

От етерични масла, които стимулират микроциркулацията, до подхранващи базови масла, богати на мастни киселини и антиоксиданти – правилно подбраната комбинация може да създаде благоприятна среда за по-здрава и силна коса.

Най-ефективните натурални масла за растеж на косата

1. Розмариново етерично масло

Розмариновото масло е едно от най-изследваните натурални средства за стимулиране на растежа. Смята се, че подобрява микроциркулацията в скалпа и подпомага активността на космените фоликули. При редовна употреба може да намали косопада и да подпомогне сгъстяването на косата.

Начин на употреба: Разредете няколко капки в базово масло (например кокосово или жожоба), масажирайте в скалпа и оставете да подейства 30–60 минути преди измиване.

2. Кокосово масло

Кокосовото масло е богато на лауринова киселина и има способността да прониква в косъма, като намалява загубата на протеин. То не стимулира директно растежа, но укрепва косата и я предпазва от накъсване.

Начин на употреба: Нанесете леко затоплено масло върху косата и скалпа преди измиване или използвайте малко количество като подхранващ завършек върху влажна коса.

Източник: 5 много ефективни масла за бърз растеж на косата