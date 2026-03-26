На 95% е пълно детското отделение в Дупница

Двете отделения - инфекциозно и детско в общинската болница в Дупница са препълнени заради респираторни вируси. Лекарите и медицинските специалисти работят под натиска на непрекъснат поток от пациенти с усложнения и нужда от хоспитализация. Налага се някои от болните да бъдат препращани към други лечебни заведения.

Ординаторът в детското отделение д-р Валентина Николова обясни, че определено се усеща натискът върху системата.

„Определено е натоварена не само последната седмица, от средата на месец март се забелязва повече на заболеваемост на респираторни инфекции. Изолирали сме респираторно-синцитиалния вирус, имаме много кърмачета и отделението е пълно поне на 95% от капацитета си. Не сме връщали пациенти, не е грип, не е предгрипна ситуация, но сме натоварени и много интензивно се работи“, обясни пред БНТ д-р Валентина Николова, ординатор в детското отделение на в МБАЛ “Св. Иван Рилски“ - Дупница.

Заради запълнения капацитет част от пациентите се пренасочват към инфекциозното отделение. Директорът му д-р Методи Попов посочи, че към момента ситуацията там е по-спокойна, но също има сериозно натоварване:

„Към настоящия момент ситуацията в инфекциозното отделение е спокойна, по-спокойна, отколкото беше преди 2-3 дни. Но част от децата, които не могат да бъдат приети тук в детско и с респираторни инфекции, приемаме горе при нас, за да не връщаме болни“, обясни д-р Методи Попов, началник на отделението по инфекциозни болести в МБАЛ “Св. Иван Рилски“ - Дупница.

Той допълни, че разнообразието от заболявания създава допълнителни трудности:

„Проблемът при нас е разновидността на заболяванията, защото трябва да се съобразяваме кое заболяване в кое стая да сложим. Освен това, ние поемаме и цялата Кюстендилска област.“

Допълнително предизвикателство за медицинските екипи е и ремонтът на детското отделение.

„Безспорно ни затруднява, но ние сме длъжни да се адаптираме, защото го правим в името на нещо добро.“

Тя предупреди, че при кърмачетата състоянието може да се влоши много бързо. Лекарите съветват родителите да избягват събирания в затворени помещения при повишена заболеваемост.