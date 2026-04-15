В епикризи от родилни отделения посочват скрининг, който не се прави

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски даде официален старт на разширената програма за неонатален скрининг в България – ключова стъпка в модернизирането на профилактичните грижи за новородените у нас.

Три нови тежки заболявания влизат в задължителния скрининг.

"С това разширение имаме една червена точка, защото стояхме на дъното на таблицата по брой скринирани заболявания в неонаталния период в цял свят. След повече от 30 години добавяме нови 3 болести. За тях ние алармираме от 2023 г., че е наложително. Кога е наложителен скрининг - когато има заболяване, което е социално значимо и когато води до тежки вреди, ако не е диагностицирано в първите часове и дни след раждането", заяви специалистът по детски болести проф. Иван Литвиненко в "България сутрин".

Според него и сега бавим топката - промяна в Наредбата има повече от година и по нея някои отбелязват, че децата са скринирани

"Това беше първият ужас, който изживях миналата година - чета епикризи от родилни отделения, че се скринират за новите 3 болести, а такъв скрининг не беше тръгнал. Това е изключително опасно, защото ако някой колега види симптоми и прочете, че е скринирано, той ще изключи от мисленето си диагнозата и това дете с болест, която води до фатален край, може да доведе и до това. Тогава алармирах и нещата не се промениха много", каза той за Bulgaria ON AIR.

"Получих интересни отговори - звънях навсякъде. Колегите казаха: "Ако не го напишем, по наредба трябва да го правим, ще ни спрат парите". Навсякъде, където се прави скринингът, максимумът е 14 дни. Ако има забавяне, до 20-ия ден се прилага лекарството. МЗ трябваше да организира среща между НЗОК и експертите. В чужбина разиграват дори варианти, ако е събота или неделя - кой ще проведе срещата, кой ще организира изследването", коментира гостът.

Лекарствата са скъпи и съхранението е при специални режими, информира проф. Литвиненко.

"Не разбирам чиновническата страна, която си гледа нейния срок и да мине през 15-20 подписа, за да се разпредели отговорността. Върло протестирам срещу няколко медикамента, които са на нашия пазар и цените са в пъти по-високи, отколкото в ЕС", обясни специалистът по детски болници.