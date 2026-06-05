Тежка катастрофа в София: кола се вряза в автобус, има загинал и 12 ранени (СНИМКИ)

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Тежка катастрофа е станала на ул. "Челопешко шосе" в София. Един човек е загинал, а поне 12 души са пострадали.

По първоначална информация две коли са се състезавали, едната се е врязала в автобус на градския транспорт, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван. Загиналият е шофьорът на колата, на 27 години.

От Спешна помощ са изпратили 8 екипа на място, катастрофата е станала малко след 19:30 часа.

По предварителна оценка се съобщава за над ранени, а най-малко петима са тежко пострадали. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури.

Настанени са в ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ „Света Анна“.