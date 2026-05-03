3 маски с ленено семе, които са хит в социалните мрежи

Ако прекарвате достатъчно време в социалните мрежи, може би сте забелязали, че напоследък лененото семе се превърна в най-новата мания за красота. Инфлуенсърите го наричат „натурален ботокс у дома“, макар че дерматолозите споделят, че няма как маските да заменят инжекциите. Тези естествени маски осигуряват впечатляващи резултати на повърхностно ниво – хидратация, временно стягане и сияен блясък.
Ето три популярни рецепти с ленено семе, които завладяха TikTok и Instagram:
Класическата маска с „ефект на ботулинов токсин“
Това е най-лесната и най-популярна маска, хвалена заради усещането за стягане и ефекта „стъклена кожа“
Какво ще ви трябва за нея:
- 1 с. л. брашно от ленено семе (или цели семена);
- ½ чаша вряла вода.
Смесете лененото семе с вряла вода и го оставете да престои 30 – 60 минути, докато се образува гъста, гелообразна консистенция. Някои предпочитат метода на котлона: варете 2 супени лъжици семена в 1 чаша вода за 5 минути, след което прецедете.
Нанесете гела върху чиста кожа, оставете за 20 минути, след което изплакнете с топла вода.
Гелът съдържа полизахариди, които образуват лек филм върху кожата, задържайки влагата и създавайки временен стягащ ефект.
