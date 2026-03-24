Нигерийска звезда в социалките почина след процедура за "бразилско дупе"

Нигерийската светска фигура Елена Джесика е починала, след като е претърпяла операция за бразилско повдигане на дупето (BBL) - козметична процедура, при която чрез липосукция се извлича мазнина от тялото и след това се инжектира в седалището.

На 7 март сестрата на Елена - Нели - съобщи новината за смъртта ѝ в TikTok, като обвини за трагедията медицинската грижа, която Елена е получила в Cynosure Aesthetic Plastic Surgery Hospital. От клиниката оспорват тези твърдения.

"Сестра ми влезе в Cynosure и никога повече не се върна същата. Сега вече я няма. 😭😭 Искам само отговори. Искам само справедливост. Няма да успеят да заглушат това", написа тя в емоционалната си публикация.

Според съобщения в WhatsApp, за които се твърди, че са изпратени от друга сестра на Елена и са били получени от нигерийската медия Premium Times, светската фигура е претърпяла процедурата по бразилско повдигане на дупето на 6 февруари, а два дни по-късно е започнала да изпитва болки.

На 13 февруари, твърдят същите съобщения, Елена е претърпяла втора операция, за да бъде премахната по-голямата част от мазнината, след като лекарите ѝ казали, че според тях при процедурата е било инжектирано твърде голямо количество, което вероятно е нарушило потока на кръвта. Състоянието ѝ обаче не се подобрило, се казва още в предполагаемите съобщения, цитирани от People.

След това клиниката уредила Елена да бъде транспортирана до местна болница, но когато пристигнали, там нямало свободни легла и "не били направени никакви уговорки", според съобщенията. След това Елена била преместена в още две болници, като натрупала сметки за хиляди долари, а близките ѝ се наложило да продават вещи, за да могат да ги покрият, разказва сестра ѝ.

В отговор на обвиненията на семейството Cynosure Aesthetic публикува позиция в Instagram, в която заяви, че е имало "умишлен опит да бъде разпространявана невярна и уронваща престижа информация" за клиниката.

В изявлението се посочва, че пациентка - очевидно визирайки Елена - първоначално е претърпяла козметична процедура в друга клиника, а след това е потърсила "коригираща процедура" в Cynosure Aesthetic. Оттам допълват, че две седмици след интервенцията тя е била насочена за допълнителни грижи към друго лечебно заведение "в стриктно съответствие с нашите стандартни клинични протоколи", като подчертават, че подобно решение "не е необичайно".

"Впоследствие обаче пациентката е била отведена в друго лечебно заведение - решение, взето извън рамките на нашата болница преди три седмици. Изказваме съпричастност към семейството на починалата и се молим душата ѝ да намери покой", се казва още в позицията.

В изявлението се подчертава още, че клиниката не е регистрирала нито един смъртен случай на пациент от началото на годината.