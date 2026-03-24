Жена е с некроза на носа след естетична процедура при лекар от реклама

Продължават сигналите за инциденти с клиенти, които са пострадали от естетични процедури.

Адвокат Мартин Костов разясни конкретен случая с жена, която е с некроза на носа заради естетична процедура.

"Тя е потърсила лекар, като същия го е открила вследствие на реклама във Facebook. Зрителите да не се доверяват прекалено много на реклами, които са в социалните медии. Често жените, които се представят като клиенти на съответния лекар, са просто снимки на хубави жени, взети от интернет", предупреди той в "България сутрин".

Юристът посъветва да направим проучвания, преди да се доверим на лекар и да вземем такова важно решение.

"Повечето пъти в подобни ситуации се казва, че това е безопасно, че няма рискове. Това всъщност е инвазивна процедура, която винаги носи съответните рискове. Основният документ, който се изисква и от Закона за здравето при подобни процедури, е информираното съгласие. В него следва да се посочи какви са рисковете", обясни адвокат Костов пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че в практиката е много разпространено информираното съгласие да се подписва непосредствено преди самата процедура.

"Добра практика би била документът да се предостави на пациента няколко дни преди самата процедура, за да може той на спокойствие да го разгледа. След процедурата, ако се стигне до неприятен развой на събитията, е добре веднага да потърсим медицинска помощ", подчерта гостът.

Относно конкретния случай адвокат Костов уточни, че се води дело за обезщетение.

"Правната форма, по която това се случва, е за непозволено увреждане, за това, че в нейната сфера са настъпили вреди. Ако бъде установено, че те са вследствие, че лекарят не е изпълнил добрите медицински практики, ще бъде осъден. Той е завел също иск", коментира още юристът.

По думите му при подобни дела едно от основните доказателства, за да се установи лекарската грешка, е медицинска експертиза.

"Що се отнася до санкциите - това са административни санкции, които се налагат от МЗ", допълни юристът.

Според адвокат Костов България има добро законодателство по отношение на рекламите.

"Пациентите не приемат сериозността на това, което може да се случи. Трябва да сме критични и да проверяваме. След настъпване на вредите, често дамите са склонни да си търсят правата", отбеляза той.