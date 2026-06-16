Стойчо Кацаров: Държавата не трябва да определя заплатите в болниците

На фона на тежкото финансово състояние на държавните болници част от директорите на лечебни заведения получават петцифрени месечни възнаграждения. Сумите надхвърлят заплатите на висши държавни ръководители, включително и на здравния министър.

Според бившия здравен министър д-р Стойчо Кацаров държавните болници могат да бъдат разделени на две групи.

"Държавните болници са два вида. Има 27 болници, във всеки областен град по една, които са с преимуществено държавна собственост и миноритарен съдружник - общините. Правилно от управленска гледна точка е държавата да прехвърли безвъзмездно акциите на общините", коментира той в "България сутрин".

По думите му така областните болници ще станат изцяло общинска собственост. Според Кацаров това е правилен подход, защото общините могат да упражняват много по-добър контрол върху работата на лечебните заведения.

Пациентът печели от конкуренцията между болниците

Бившият здравен министър смята, че местната власт има пряк интерес болниците да бъдат модерни и добре работещи, тъй като в тях се лекуват както представителите на общината, така и техните избиратели.

"Те са много по-заинтересовани тя да е модерна, хубава болница, защото те самите се лекуват там, както и техните избиратели. Общината няма да се натовари. Другата група болници, които са 100% държавни - най-подходящото нещо е акциите им да бъдат листвани на борсата. Това ще даде възможност на чуждестранни или български инвеститори да закупят акции и да станат съсобственици", обясни д-р Кацаров пред Bulgaria ON AIR.

Той увери, че подобна промяна не би създала риск за пациентите. По думите му здравната система у нас е изградена така, че правилата са еднакви независимо дали собственикът на болницата е държавата, общината или частен инвеститор.

"Правилата на здравното осигуряване са еднакви за всички. Колкото по-силна е конкуренцията между лечебните заведения, толкова по-добре за пациентите", смята още той.

Заплати, бонуси и проблемът със собствеността

Д-р Кацаров подчерта, че според него не е работа на държавата да определя заплатите в болниците.

"Те се определят на пазара на труда и те зависят от търсенето и предлагането на работната сила. Когато бях министър, имаше директор на държавна болница, който сам си беше написал 500 000 лв. ДМС. Почти съм сигурен, че всеки един от директорите напълно законно си е начислил възнаграждение. Проблемът е в собствеността, а решението е смяна на собствеността", заяви той.

Бившият здравен министър коментира още, че избирателите на новото правителство очакват не просто смяна на хората от предишното управление, а реални реформи.

"Очакват реформи, организационни и структурни, във всички сфери. Докато имаме монопол на Здравната каса, това ще продължи", изрази мнение д-р Кацаров.