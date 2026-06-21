Как да се предпазите от кърлежи това лято?

Юни е месецът на разходките из природата и определено всеки от нас иска да е навън колкото се може повече. Заедно с цялото това великолепие обаче се повишава и рискът от среща с кърлежите - дребни, но потенциално опасни преносители на лаймска болест и други инфекции. Добрата новина е, че с малко подготовка и пет прости навика можете да намалите риска почти до нула и да се наслаждавате спокойно на лятото. С какво да започнете?

Облечете се като природен изследовател

Дрехите са първата и най-важна бариера. Кърлежите не падат от дърветата, а чакат по треви и храсти до височина около метър, затова дългият панталон е много по-добър приятел от късия панталон или роклята.

Изберете дълги крачоли, които пъхнете в чорапите - колкото и демоде да изглежда, работи безотказно. Блузата също трябва да е с дълъг ръкав, прибран в панталона.

Най-добри са светлите, гладки тъкани: върху тях кърлежът се вижда веднага като малка тъмна точка и няма грапавини, по които да пълзи лесно. Завършете със затворени обувки и шапка - тя не пази от кърлеж, но ви прави по-забележими и ви предпазва от слънцето.

Използвайте репелент разумно

Най-сигурният химически щит са продуктите с DEET (20-30%) или пикаридин. Напръскайте обилно дрехите и откритите участъци кожа, като избягвате очите, устата и дланите на малките деца (те често ги слагат в устата си).

Ако предпочитате натурални алтернативи, етеричното масло от лимонов евкалипт (OLE) е одобрено от CDC като ефективен растителен репелент. Всички репеленти нанасяйте последни - след слънцезащитния крем и грима, и подновявайте според указанията, особено след обилно потене или минаване през висока мокра трева.

Вървете по средата на пътеката

Кърлежите не скачат и не летят - те чакат на върха на тревни стръкове с протегнати крачета в поза, наречена „куест“. Те усещат топлината, дъха и вибрациите.

Ако вървите по средата на утъпкана пътека и избягвате да се търкате в храсти и висока трева, драстично намалявате шанса да ви закачат. Това е особено важно за деца и домашни любимци, които често тичат из най-обраслите зони.

Източник: Как да се предпазите от кърлежи това лято: 5 лесни и ефективни правила