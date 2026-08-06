Учени: Речта на децата може да предскаже тревожност и депресия

Начинът, по който децата разказват за стресови или трудни преживявания, може да бъде по-надежден показател за бъдещи рискове за психичното им здраве от самото съдържание на думите им. Това показва изследване на Станфордския университет, цитирано от Euronews.

Ранният стрес оставя дълбоки последици

Излагането на стрес в ранна възраст е сериозен проблем за общественото здраве и се свързва с до една трета от психиатричните диагнози сред възрастните по света, отбелязват авторите на проучването. Въпреки това все още липсват достатъчно надеждни инструменти, с които да бъдат разпознати най-уязвимите деца.

"Това изследване предлага убедително доказателство, че могат да бъдат разработени мащабируеми инструменти за откриване на признаци на риск още преди поставянето на диагноза", заяви водещият автор Чейс Антоначи от Факултета по хуманитарни науки на Станфордския университет.

Езикът може да издаде риска от тревожност и депресия

Учените интервюирали повече от 200 деца на възраст между 9 и 13 години за стресови ситуации, които са преживели. С помощта на инструменти с изкуствен интелект те установили, че могат да предвидят кои от тях впоследствие ще развият тревожност или депресия единствено въз основа на начина, по който използват езика.

Резултатите показват, че по-сложният начин на разказване, както и употребата на категорични думи като "винаги" и "никога", се свързват с по-висок риск. За сметка на това по-честото използване на местоимения в трето лице, което насочва вниманието към други хора, е свързано с по-ниска вероятност от бъдещи психични проблеми.

Значение има не само какво казват децата, но и как го казват

Анализът показва още, че съдържанието на разказите не е толкова надеждно при прогнозирането на бъдещи психични разстройства, но може да бъде добър показател за тежестта на вече проявените симптоми.

Историите, изпълнени с теми за конфликти, страх и насилие, се свързват с по-висок риск. Разказите за игри, хобита и обичайни всекидневни занимания пък са свързани с по-нисък риск.

Според авторите съдържанието на думите разкрива подробности за преживяното, докато начинът, по който децата разказват, показва как те възприемат и подреждат тези преживявания в съзнанието си, пише БГНЕС.

"Речта е лесна за анализ, достъпна е и може да се окаже по-силен предиктор за развитието на психични проблеми от всеки друг отделен фактор", подчерта старшият автор на изследването Иън Готлиб.