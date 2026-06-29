7 мита за бременността след 35

Прекрачването на 35-годишната възраст често е съпроводено с тревожен шепот от всички страни: „Биологичният ти часовник тиктака!“, „Не е ли твърде късно?“. Медицинската реалност обаче е много по-нюансирана от тези клишета. Терминът „напреднала майчина възраст“, използван в акушерството за бременни над 35, звучи злокобно, но съвременната наука и данните на водещи световни институции ни дават много повече основания за спокойствие, отколкото за паника. Нека развенчаем седемте най-упорити мита, които всяват ненужен страх:

Мит 1: След 35 е почти невъзможно да забременеете по естествен път

Истината е, че фертилитетът наистина намалява с възрастта, но спадът е постепенен, а не рязък. Според Американския колеж по акушерство и гинекология (ACOG), пикът на фертилитета е в края на тийнейджърските години и началото на 20-те, но способността за зачеване остава относително стабилна до средата на 30-те, след което започва по-осезаемо да намалява. Данните на Mayo Clinic сочат, че около 80% от жените между 35 и 39 години, които правят редовни опити, забременяват в рамките на една година.

Мит 2: Рискът от генетични аномалии е огромен

Този мит се подхранва от начина, по който се представя статистиката. Да, рискът от хромозомни аномалии като синдром на Даун се увеличава с възрастта – от около 1 на 1200 на 25 години до около 1 на 350 на 35, според данни на Националния институт за детско здраве и човешко развитие на САЩ (NICHD). Но обърнете перспективата: на 35 години вероятността бебето ви да няма такава аномалия е над 99,7%.

Съвременните неинвазивни пренатални тестове (NIPT), препоръчвани като надежден скрининг от ACOG, са с висока точност и дават голямо спокойствие още в ранна бременност.

Мит 3: Ще имате гарантирано тежка бременност и високорисково раждане

Възрастта е само един от многото рискови фактора. Жена на 36 години в отлично здраве, с нормално тегло и активен начин на живот, може да има много по-лека бременност от 28-годишна жена с неконтролирано хронично заболяване. Британската Национална здравна служба (NHS) подчертава, че повечето бременни след 35 имат нормална бременност, която завършва с раждане на здраво бебе. Ключът е преконцепционната подготовка и редовното проследяване, а не рождената дата.

Източник: 7 мита за бременността след 35