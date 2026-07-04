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Транспортират до Израел младежа, пострадал с атракцион край Ахелой

Израелски медицински екип е поел пациента

04.07.2026 | 21:02 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира със самолет на санитарната авиация към родината си, съобщи БНТ.

Израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в Университетската многопрофилна болница за активно лечение - Бургас са спасили живота на сина им.

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Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тийнейджър.

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Тагове:

Ахелой проверка инцидент Израел Бургас
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