Бургаски бизнесмен е задържан за инцидента с джета

Бургаският бизнесмен Иван Сивов е задържан за срок до 24 часа след тежкия инцидент с джет на плажа в Ахелой, при който пострадаха израелски туристи, пише Флагман.бг. Пострадалите се оказаха шестима.

Арестуваният е бил официален представител на голяма застрахователна компания за Бургаска област, преди да насочи бизнес интересите си към управлението на морски атракциони. Сивов лично е карал джета, който запрати воден диван с туристи в скалите.

Двама от израелците са с леки контузии, но един е в кома в бургаската болница. Момче е с фрактура на черепа и реална опасност за живота.

Шестима са пострадалите при инцидента с надуваемо водно съоръжение, тип "банан" край Ахелой, а водната база се оказа нерегистрирана и несъществуваща в правния мир. Това стана ясно от съобщение на Министерството на транспорта и съобщенията.

Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност, отбелязват от транспортното министерство.

Към момента няма данни дали концесионерът на плажа е бил информиран за нерегламентираната дейност, осъществявана на територията на концесията. Поради липсата на регистрация Изпълнителната агенция "Морска администрация" не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект, уточни БТА.

Независимо от това Агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия, посочват от транспортното министерство.