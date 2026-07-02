Свидетел на инцидента край Ахелой: Блъснаха се в скалите за три секунди

След тежкия инцидент с воден атракцион край плажа в Ахелой, при който шестима младежи паднаха след теглене от джет, свидетел разказва какво се е случило.

“Той искаше да качи шест човека на този банан. Оттам нататък застанах и просто разбрах, че този джет няма как да дръпне шест човека, понеже, най-вероятно, няма тази мощност. Той влезе с джета, спря няколко пъти и джетът отказа. Тръгна обратно. Оттам разбрах, че този човек няма идея какво прави”, разказа свидетелят на инцидента Румен Русев.

“Той каза, че джетът е развален и остави трима човека. Потегли, всичко вървеше нормално и изведнъж направи завой с джета. Другите, които бяха останали, по същото време се развикаха и не ми стана ясно какво се случва. Всичко стана за три секунди, той ги блъсна в скалите. Тримата изхвърчаха с много силен удар, някъде около 20-30 км да е бил ударът. Оттам нататък двете момчета се претърколиха, станаха, едното обаче не мръдна. Дойде полиция”, каза очевидецът пред Нова тв.

По думите на Русев шофьорът на джета е направил грешка - “при положение, че има скали, той продължи да ги води със скорост и да прави завои с тях. Точно там беше грешката, че не си знаеше дължината на въжето. Оттам нататък при последния завой той ги засили”.

Плажът е извън закона

Според друг свидетел на тежкия инцидент този плаж е извън закона, а заведението там, както и джетовете нямат разрешителни.

“Работят нелегално и незаконно“, смята Албена Русева, също свидетел на инцидента.

Водачът на джета е задържан за втори път. Това е 55-годишният Иван Сивов, който днес ще получи искане за мярка за задържане по стража. Към момента е известно, че джетът не е собственост на Сивов, а принадлежи на друга фирма.

При инцидента тежко пострадали са няколко души, като 17-годишно момче е с опасност за живота. Късно снощи родителите му настояваха то да бъде отведено с въздушна линейка към Варна, а оттам да излети към Тел Авив.

Лекарите в Бургаската болница помолиха това да не се случва, защото състоянието му все още не позволява такова местене. Днес пострадалото момче ще остане в реанимацията на бургаската болница. То е контактно, но все още има опасност за живота му, казват лекарите. В Бургас пристигна и застрахователят на момчето.