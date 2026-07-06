Татуировките - доживотно излагане на химикали, как влияят на имунната система

Учени правят изследват как татуировките влияят на имунната система, съобщава научният сайт „Сайънс алърт“.

Хората украсяват телата си с татуировки от хиляди години по духовни, културни или лични причини. Много преди да се появят съвременните моди – от любителските татуировки и пеперудите над кръста до изцяло черните силуети, хората са рисували кожата си с перманентно мастило, се отбелязва в публикацията.

Но докато историята разкрива много за културата на татуирането, все още знаем твърде малко за неговото влияние върху здравето ни. Вкарването на пигмент в кожата задейства незабавен имунен отговор. И макар мастилото очевидно да остава в тялото за цял живот, то невинаги се задържа на едно и също място.

Изследванията показват, че микрочастици от него могат да проникнат в лимфната система и да се натрупат в лимфните възли. А лимфните възли са ключови центрове на имунната ни защита. Те са пълни с бели кръвни клетки и функционират като филтър за лимфната течност, пречиствайки я от всички „отпадъци“, събрани по време на нейната циркулация из организма. Това включва увредени, включително ракови клетки, бактерии, вируси и чужди тела – каквото всъщност е и мастилото за татуировки.

Рапърът MGK (Machine Gun Kelly) наскоро научи това по трудния начин, след като избърза да си направи огромна татуировка в стил blackwork (изцяло запълнена с черно). Тя покрива голяма част от тялото му, включително зоните с лимфни възли около подмишниците и раменете. Музикантът казва, че след процедурата кожата около мастилото е пожълтяла, а самият той се е почувствал „като болен“.

Дори без да се разпространява из тялото, пигментът от татуировката активира имунната система. Навлизайки в клетките на дермата той веднага бива разпознат като чуждо тяло. Организмът изпраща своята „армия“ от имунни клетки, но частиците на пигмента са твърде големи, за да могат да ги унищожат или изхвърлят.

Точно това прави татуировките вечни, но същевременно обрича тялото на доживотна битка срещу натрапник, който е невъзможно да бъде премахнат, отбелязва „Сайънс алърт“.

Дълготрайността на татуировките се дължи на факта, че съвременните мастила представляват сложен коктейл от химикали. „Те съдържат пигменти, които осигуряват цвета, течни разтворители за по-лесното им разпределяне, консерванти против развитието на микроби, както и минимални количества примеси“, обяснява микробиологът Манал Мохамед в статия за научната платформа „Конвърсейшън“.

„Много от използваните днес пигменти първоначално са разработени за промишлени цели – например за автомобилни бои, пластмаси и тонери за принтери, а не за инжектиране в човешката кожа“, допълва тя.

Учените откриват в мастилата и следи от тежки метали като никел, кобалт, хром, а в редки случаи – и олово. При натрупване в големи количества те могат да станат токсични и да доведат до сериозни здравословни проблеми, сред които увреждане на вътрешните органи, увреждания на нервната система и повишен риск от рак.

В някои случаи тези тежки метали предизвикват алергични реакции и повишават имунната чувствителност на организма. „Цветните мастила – особено червените, жълтите и оранжевите, се свързват много по-често с алергии и хронични възпаления“, обяснява д-р Мохамед.

Към момента липсват категорични доказателства за пряка връзка между татуировките и онкологичните заболявания при хората, но лабораторните изследвания и проучванията върху животни показват, че подобен риск не е изключен.

Така например едно научно изследване, публикувано в края на миналата година, установи с 29 на сто по-висок риск от развитие на меланом при татуираните хора. Други скорошни проучвания обаче не откриват подобна зависимост.

Индустрията за татуировки е до голяма степен нерегулирана в много страни, така че си струва да сте наясно с рисковете и да карате по-бавно, ако решите да се татуирате, пише „Сайънс алърт“.

Възможните имунни реакции също трябва да се вземат сериозно под внимание, преди да си запишете час за ново мастило, отбелязва научният сайт.

Процесът на татуиране нарушава естествената кожна бариера, която е сред най-важните защити на организма срещу сериозни инфекции. Това включва заразяване със стафилококи, хепатит B и C, а в по-редки случаи – и атипични микобактериални инфекции.

Тъй като индустрията с татуировките остава до голяма степен нерегулирана в много страни, е изключително важно човек да бъде наясно с рисковете и да не избързва с решението си.

„Татуировките продължават да бъдат мощен начин за себеизразяване, но те означават и доживотно излагане на химикали“, заключава д-р Манал Мохамед.

(БТА)