5 упражнения за по-здрави кости

Редовните силови тренировки са един от най-ефективните начини да поддържате костите си здрави и плътни, особено с напредване на възрастта. Когато мускулите се свиват срещу съпротивление, те създават напрежение върху костите, което стимулира изграждането на нова костна тъкан и повишава костната минерална плътност.

Ето пет основни упражнения с тежести, които специалистите препоръчват за по-здрави кости:

Клек

Клекът е едно от най-важните упражнения за укрепване на костите в областта на бедрата, таза и гръбначния стълб. Той ангажира големи мускулни групи, което създава значително натоварване върху долната част на скелета. Може да се изпълнява със собствено тегло, с дъмбели, с щанга на раменете или с гира.

Как да го изпълните:

Застанете с крака, разположени на ширината на раменете.

Свийте коленете и тазобедрените стави, спуснете се надолу, като държите гърба изправен и гърдите повдигнати.

След това се върнете в изходна позиция.

За допълнителна стабилност, изпълнявайте упражнението с опора на фитнес топка между гърба и стената.

Мъртва тяга

Мъртвата тяга е друго основно упражнение, което специалистите поставят сред най-полезните за костното здраве, тъй като натоварва интензивно бедрата и гръбнака. То изисква повдигане на тежест от пода до нивото на бедрата, което ангажира мускулите на гърба, краката и дупето.

Важно: При това упражнение е критично да се спазва правилна техника, за да се избегне нараняване на гърба. Започнете с лека тежест и работете под наблюдението на опитен треньор.

Източник: 5 упражнения с тежести за по-здрави кости