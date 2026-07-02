7 признака на бърнаут

Живеем в култура, която боготвори продуктивността. Да си зает се възприема като знак за успех, а почивката – като лукс, който не можем да си позволим. Но бърнаутът не е просто умора, която ще отмине с един уикенд сън.

Световната здравна организация го определя като синдром, резултат от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно управляван. Той променя биохимията на мозъка, отслабва имунната система и ако не му обърнете внимание, тялото ви ще ви накара да спрете – често по най-бруталния начин. Ето седемте най-коварни признака, които не бива да пренебрегвате:

Хроничната умора не ви напуска дори след сън

Това не е обикновената умора в края на дълъг ден. Събуждате се изтощени, сякаш изобщо не сте спали, и усещането за пълна енергийна празнота ви преследва още от мига, в който отворите очи. Чаша кафе не помага, кратка дрямка не помага – чувството е за дълбоко, системно изчерпване на батериите.

Цинизъм и емоционална дистанцираност

Работата, която някога сте обичали, сега ви изпълва с безразличие или дори открито негодувание. Започвате да се държите цинично с колеги и клиенти, мислено се отдръпвате, а всеки нов имейл ви носи раздразнение. Това е защитен механизъм на психиката – тялото ви се опитва да ви предпази от това, което възприема като източник на постоянен стрес.

Когнитивна мъгла и спад в продуктивността

Трудно ви е да се концентрирате дори върху прости задачи. Забравяте важни срещи, четете един имейл по три пъти, без да го проумеете, а креативността ви сякаш е изчезнала. Това не е мързел – хроничният стрес буквално свива префронталния кортекс, областта на мозъка, отговорна за концентрацията, планирането и вземането на решения.

Източник: Бърнаутът – 7 признака, че е време да спрете, преди тялото ви да ви спре