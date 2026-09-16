Витамини и минерали за силен имунитет през есента

С настъпването на есента организмът постепенно се адаптира към по-кратките дни, по-ниските температури и по-малкото слънчева светлина. Ето защо е важно да обърнем внимание на храненето, добавяйки полезни храни и напитки към менюто си, които ни осигуряват важни хранителни елементи за есенно здраве. Вижте кои са едни от най-важните хранителни елементи за силен имунитет, според специалисти.

Витамин D

Витамин D естествено се произвежда от организма под въздействието на слънчевата светлина. С настъпването на есента и зимата излагането на слънце намалява, което може да затрудни набавянето му. Според Health.com витамин D е важен за имунната система, костите и мускулите, а по-ниската експозиция на слънце през студените месеци е една от причините да се обръща специално внимание на този витамин.

Хранителните източници на витамин D са сравнително ограничени. Сред тях са мазните риби като сьомга, скумрия и сардини, яйченият жълтък, гъбите, млечните храни, портокалите.

Витамин C

Витамин C е добре познат със значението си за нормалното функциониране на имунната система. Той има и антиоксидантна функция и участва в образуването на колаген и усвояването на желязото.

Цитрусовите плодове не са единственият добър източник. Червените и зелените чушки, броколите, зелето, кивито, ягодите и други плодове и зеленчуци също съдържат значителни количества витамин C. Medical News Today посочва именно разнообразното хранене с плодове и зеленчуци като важен начин за осигуряване на необходимия прием.

Източник: Витамини и минерали за есенното здраве