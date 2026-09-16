Костадинов: Да изхвърлим с камъни и дървета това управление

Получихме повече от 15 хил. анкетни карти от хора, които се включиха в процедурата за избор на кандидати за президент и вицепрезидент, съобщи лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на предаването "Денят ON AIR".

По думите му вече има оформяща се двойка и решението ще бъде взето на база предпочитанията на хората.

Костадинов изтъкна, че решението ще бъде взето от хората, като голяма част от тях не са членове на партията.

Нищо предрешено няма, защото аз вярвам, че "Възраждане" може да спечели тези избори, заяви лидерът на "Възраждане" пред Bulgaria ON AIR.

"Сериозните кандидатури са три: нашата, на сегашния президент и на ПП-ДБ. Г-жа Йотова, която вече е кандидат за президент, да спре да използва държавния ресурс. В изложбата за Христо Ботев в Брюксел опитва да акумулира ресурсите на институцията и държавата, това не е честно. Йотова трябва да се откаже от президентската надпревара", подчерта Костадинов.

Той бе категоричен, че никога не трябва да бъдат помилвани наркопласьори, изнасилвачи, педофили и убийци и смята, че има други подбуди към решението на Йотова да помилва Огнян Атанасов.

"Йотова трябва да бъде разследвана. Тя е нарушила закона, трябва да бъде наказана за това престъпление. С цялата си наглост тази жена настоява да продължи да бъде президент на България", настоя Костадинов.

Едва ли някой се съмнява, че там е действала ужасяваща педофилска секта, коментира депутатът и добави, че категорично е имало чадър от ПП-ДБ.

"И финансово подпомагане на кмета на столицата, който трябва да си подаде оставката. Като гражданин и баща съм омерзен. В социалните ни мрежи омразата и фалшът доминират", посочи Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" обърна внимание, че за последните 3 дни горивата са скочили с 10 стотинки.

"ДБ нямат сериозни предложения. Не само ДДС-то, предложихме отмяна на санкциите срещу Русия за вноса на петрол. Ще предложим отново отпадането на санкциите", каза Костадинов.

Според него това няма да се случи, защото ни "управляват хора, които изпълняват каквото каже ЕК".

"Те превръщат в криминално деяние четенето на руска литература, какво да говорим за петрола. В такъв случай държавата отива към фалит. Или хората ще умират от глад. Остава да излезем по площадите и да изхвърлим с камъни и дървета това управление. След месец ще стане ужасно, ще има скок на храните и може би скок на електроенергията. Цялата икономическа система е основана на горивата", обясни Костадинов.