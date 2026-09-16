Четвърта студентка за седем месеца: 21-годишна беше убита в Мексико

21-годишна испанска студентка е била намушкана смъртоносно по време на академичен обмен в Мексико. Клаудия Такоронте е четвъртата студентка, свързана с университета, в който учела, която е убита или открита мъртва след изчезване само за последните седем месеца, съобщава People.

Младата жена е нападната в събота, 12 септември, в Куаутла, щата Морелос - на около 97 км южно от Мексико Сити.

Случаят се разследва по протокол за фемицид - преднамереното убийство на жена или момиче поради факта, че те са от женски пол.

Кадри от охранителни камери показват мъж с бяла тениска и черна раница да бяга от района около Casa de la Cultura, където Клаудия е открита със смъртоносни рани.

Такоронте следвала предучилищна педагогика в Университета на Гранада в Испания. В средата на август тя пристигнала в Мексико, за да учи по програма за академичен обмен в Автономния университет на щата Морелос - UAEM.

В деня на убийството Клаудия била в Куаутла, за да посети фестивал, посветен на лечебните растения.

Хора от района разказали, че чули младата жена да вика за помощ. Някои от тях дори опитали да настигнат мъжа, който бягал от мястото, но не успели да го заловят.

Една от версиите, по които работят разследващите, е опит за грабеж, но към момента няма официално установен мотив за нападението.

Свидетели твърдят още, че няколко обаждания до спешните служби първоначално останали без отговор, а полицията и медицинските екипи пристигнали едва между 30 и 40 минути по-късно. Информацията за предполагаемото забавяне се основава на разказите на очевидци и не е потвърдена чрез официалните записи на спешните служби.

Смъртта на Клаудия е четвъртият случай от февруари насам, при който студентка, свързана с UAEM, е убита или е открита мъртва, след като преди това е била обявена за изчезнала.

Една от предишните жертви е 18-годишната Кимбърли Рамос, която следвала счетоводство.

Тя изчезнала на 20 февруари в близост до кампуса Chamilpa на университета в Куернавака. Тялото ѝ било открито на 2 март.

По-късно друг студент от UAEM е арестуван за предполагаемото си участие в смъртта ѝ.