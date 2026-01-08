БГ сериалът “Мамник”: Необичайна история в малко населено място и една мистерия

“Мамник” е новият български сериал, който прави телевизионната си премиера тази вечер. Зрителите ще ще могат да го гледам в ефира на БНТ и Bulgaria ON AIR.

Сериалът е на правен по романа на Васил Попов.

На премиерата присъстваха режисьорът Виктор Божинов и продуцентът от Falconwing Studio Девора Йовчева.

"Зрителите могат да видят една необичайна история за едно малко населено място по време на COVID-19, където двама полицаи се борят да разгадаят голяма мистерия, случила се в селото. Дали наистина е замесена странна птица, която причинява всички злини", обясни Божинов.

"Мамник" е изключителен проект, в който Falconwing има удоволствието да участва като копродуцент. Той е ценен най-вече с това, че стъпва върху великолепния роман на Васил Попов. Историята е вдъхновена от легендите и митологията ни", посочи Йовчева.

Ще можем да видим сериала на екран през пролетта на тази година.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.