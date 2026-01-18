Филмът “Понеделник сутрин”: Деликатно показване на тогавашната действителност

"Никога не съм очаквал, че ще имам шанса да се снимам във филма "Понеделник сутрин”, призна пианистът Валентин Стамов в предаването “Операция История”.

Маестрото разказа за историята на филма, който е бил забранен за показване 22 години. Лентата е заснета през 1966 година, а е показана за първи път през 1988 година.

"Никой не знаеше кой кой е. Във филма участваха бъдещите звезди на България - Стефан Данаилов, Асен Кисимов, Пламен Дончев, Руси Чанев, Петър Слабаков, Пепа Николова, Леда Тасева, Катя Паскалева. Никой не знаеше, че този филм ще бъде предвестникът на новото българско кино с една по-прогресивна, по-смела постановка за оценка на действителността - на социалистическата действителност", разкри Стамов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му филмът много деликатно, интелигентно и фино показва проблемите на тогавашната действителност.

"Фалшивите стойности, фалшивите празници, фалшивите идеали, които се проповядваха. Всичко това беше толкова талантливо представено, че сега, когато го гледаме филма, можем да се просълзим от мъка, че в онова време не излезе онзи филм. Ако беше излязъл, щеше да бъде една истинска морална, социална и културна революция", заключи Валентин Стамов.

