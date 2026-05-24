Копродукция с БГ участие “Мечтаното приключение“ спечели Наградата на журито в Кан

Драмата на германската режисьорка Валеска Гризебах, чието действие се развива в България – “Мечтаното приключение“, спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан, съобщи Deadline.

Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия се състоя вчера, в последния ден от конкурсната програма в Кан. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, припомнят копродуцентите от “Мирамар филм“.

Наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан беше присъдена на церемонията тази вечер съвместно на Виржини Ефира и Тао Окамото за изпълненията им във филма All Of A Sudden - драма на японския режисьор Рюсуке Хамагучи.

Актьорите Емануел Макиа и Валентин Кампан си поделиха наградата за най-добър актьор на 79-ото издание на фестивалаs Film Festival в събота вечер за ролите си във военната драма Coward на режисьора Лукас Донт.

Руандийската режисьорка Мари-Клемантин Дусабеджамбо спечели наградата “Камера д’Ор“ за най-добър дебютен филм с лентата Ben’Imana.

“Златна палма“ за късометражен филм получи мексиканският режисьор Федерико Луис за The Opponents, който разказва за момче от труден квартал, мечтаещо да стане шампион по бокс.

Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Емануел Мар за A Man Of His Time. / БГНЕС