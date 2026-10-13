Музикален фестивал “Камерни диалози“ представя млади лауреати

Есенният сезон на 26-ия Европейски музикален фестивал продължава с втория концерт от цикъла “Камерни диалози“. Любителите на един от най-значимите български фестивали за класическа музика знаят, че мисията му е както да подкрепя младите български музиканти, така и да ни представя ярки имена от европейските и световни концертни сцени.

Довечера в Камерна зала “България“ (19:30 ч.) ще гостуват датският цигулар Стефан Буркхарт - носител на втора и специална награда от Международния цигулков конкурс "Cantus Firmus“ (2025) и испанската пианистка Лаура Мота Пело, лауреат на Géza Anda Competition (2024) в Швейцария.

Какво свързва двамата музиканти, родени през 2003 година в две отдалечени страни на Европа, но професионално събрани в Швейцария, 2025-а и в България - без да се познават, с различни проекти. А довечера, ще ни представят първия си общ камерен концерт като новосъздадено, специално за Европейския музикален фестивал, ансамблово дуо.

Като солисти обаче и Стефан Буркхарт, и Лаура Мота Пело са се изявявали на българска сцена с оркестъра Cantus Firmus. Стефан Буркхарт не само на Международния цигулков конкурс “Cantus Firmus“, а и с изпълнения под диригентството на Максим Ешкенази в София, както и в юбилейното издание на фестивала “Варненско лято“. Лаура Мота Пело гостува също в София миналата година.

За изпълнителите

Стефан Буркхарт започва да свири на цигулка на четири години, а седем години по-късно дебютира като солист със Симфоничния оркестър в родния му град Одензе. Оттогава е с активна международна кариера като солист и камерен музикант, с водещи оркестри на престижни сцени в Европа, сред които Камерната зала на Берлинската филхармония, Beethoven-Haus в Бон, зала “Карл Нилсен“ в Дания, зала “България“ в София.

Носител е на редица международни отличия, сред които първи награди от Flame Concours Paris, Øresunds Solist и Jugend musiziert, както и наградата Hans Schaeuble и отличия от конкурса Berlingske. Финалист на конкурсите Eugene Ysaÿe и Beethoven Competition Berlin, а през 2025 година печели Втора награда, както и Специалната награда от Международния конкурс “Cantus Firmus“ в София. Обучението му го среща с водещи европейски педагози.

През 2017 г. датският цигулар е представен като “дете-чудо“ на Дания в предаването “Wonderkids“ на Датското национално радио.

Участва в престижни международни фестивали и майсторски класове. 2023 г. съосновава камерния ансамбъл Trio Adali, който 2025-а има концерт в Бундестага в Берлин. Работи върху свой компактдиск. От тази година започва магистратура за солист в Лозана, в класа на проф. Светлана Макарова. Предстои му и нов звукозаписен проект с неговото трио Adali в Берлин.

Лаура Мота Пело е сред младите испански пианисти с впечатляваща международна биография. Започва да изучава пиано на шестгодишна възраст, а по-късно продължава обучението си в Консерваторията в Овиедо и Музикалната академия в Базел при Клаудио Мартинес Менер.

Още от ранните си години печели първи награди на редица национални и международни конкурси. Сред най-значимите ѝ успехи са първата награда на Rahn Musikpreis в Цюрих през 2024 г., както и отличията от Международния конкурс “Геза Анда“ същата година -Специалната награда на Фондация “Геза Анда“ и Специалната награда за изпълнение на унгарска музика.

Като солист и камерен музикант концертира в Испания, Германия, Италия, Израел и Мексико, изявявайки се в престижни концертни зали и фестивали.

Работила е с оркестри като Филхармония-Овиедо, Младежкия оркестър на Леон и "Камерата Хамбург“.

През 2025 г. изнася концерти в Швейцария, Виена и Барселона, участва в престижните фестивали във Вербие, Давос и Цюрих. Музицира с утвърдени артисти.