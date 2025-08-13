IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето в четвъртък остава слънчево и горещо

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°

13.08.2025 | 17:15 ч. Обновена: 13.08.2025 | 17:32 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

През нощта ще бъде ясно, а утре над по-голямата част от страната - слънчево, съобщиха от Националният институт по метерология и хидрология (НИМХ). 

В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. 

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°. 

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.   
  
По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
  
В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите два дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в петък на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°. (НИМХ)

НИМХ прогноза за времето лято август температура на морската вода
