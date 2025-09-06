Слънчево и топло време и в неделя, ще е почти без валежи

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В неделя ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще са предимно между 28° и 33°, в София - около 30°. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26° - 27°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без съществена промяна.

