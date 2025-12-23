Meteo Balkans предупреждава: Очаква се обилен сняг за Коледа, шофирайте внимателно

Метеорологичните прогнози сочат, че по време на Коледните празници се очакват обилни валежи в голяма част от страната. От сняг, като най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин, препупреждават от Meteo Balkans.
Според тяхната прогноза в тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни, придружени от: навявания и силен вятър. Очакванията са да има бързо натрупване на снежна покривка, заледени и трудно проходими пътища и силно ограничена видимост.
"Ние от Meteo Balkans призоваваме шофьорите да карат с повишено внимание, а ако е възможно — да отложат или напълно да избегнат пътуванията към планинските и високопланинските райони през празничните дни".
Възможно е и отделни селища да останат без електрозахранване.
Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин може да останат без електрозахранване в дните около Коледа, особено в Централния и Северозападния Предбалкан.