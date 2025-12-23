IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Meteo Balkans предупреждава: Очаква се обилен сняг за Коледа, шофирайте внимателно

Най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Стара планина, Рила и Пирин

23.12.2025 | 07:50 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Метеорологичните прогнози сочат, че по време на Коледните празници се очакват обилни валежи в голяма част от страната. От сняг, като най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин, препупреждават от Meteo Balkans.

Според тяхната прогноза в тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни, придружени от: навявания и силен вятър. Очакванията са да има бързо натрупване на снежна покривка, заледени и трудно проходими пътища и силно ограничена видимост. 

"Ние от Meteo Balkans призоваваме шофьорите да карат с повишено внимание, а ако е възможно — да отложат или напълно да избегнат пътуванията към планинските и високопланинските райони през празничните дни".

Възможно е и отделни селища да останат без електрозахранване.

Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин може да останат без електрозахранване в дните около Коледа, особено в Централния и Северозападния Предбалкан. 

