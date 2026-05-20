Днес ще гърми, ще вали, ще паднат и градушки

Днес в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици.

Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Това е прогнозата на синоптиците от НИМХ.

Възможни са и градушки. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, за София - около 21°.

Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно и дъждовно в планините

Над планините ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа силен и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Валежи по морето

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.