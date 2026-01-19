Жълт код за студено време за цялата страна днес

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за студено време за територията на цялата страна.

НИМХ обяви, че жълтият код по крайбрежието е за силен вятър и за вълнение. Предупреждението е за северен вятър с пориви от 14-17 метра в секунда (7 по Бофорт).

За днес в много райони от Европа също е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) за ниски температури.

Над по-голямата част от Южна България днес ще преобладава слънчево време, докато над Северна, а до обяд и над Югозападна, ще има значителна облачност. Главно преди обяд на места в северните райони ще превалява сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, в източните райони - умерен и временно силен от север. Максималните температури в Северна България ще бъдат между минус 8 и минус 3 градуса, в Южна - между минус 1 и 4 градуса, за София - около минус 1 градус.

В планините ще бъде предимно слънчево, но студено. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3 градуса, на 2000 метра - около минус 9 градуса.

Над Северното Черноморие ще има значителна облачност и на места ще прехвърча сняг, докато над Южното - ще бъде предимно слънчево. Ще бъде студено с максимални температури от минус 3 градуса в северните райони, до 2 градуса към Ахтопол. Ще духа умерен северен вятър, който ще създава усещане за още по-студено време. Температурата на морската вода е 7-9 градуса. Вълнението на морето е 3-4 бала.