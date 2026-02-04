Жълт код за студено време в седем области на Северна България

Националният институт (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за студено време в седем области в Северна България, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Жълтият код за студено време е за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч и Габрово.

Днес времето в страната ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините, където ще е тихо, ще бъде и мъгливо. От мъглата ще преръмява и в западните райони покрай Дунав ще има поледици. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта. В Източна България ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 4 и 9 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла, в София - около 3 градуса.

В планините ще е предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието ще е предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 6 и 8 градуса. Температурата на морската вода е 5-7 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.