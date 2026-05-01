IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Времето днес: Облачно, на места ще вали дъжд, на места - сняг

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°

01.05.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Днес ще има разкъсана, предимно значителна облачност. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, за София - около 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е и ще остане значително по-високо от средното за месеца.

На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 11°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.              

През почивните дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Разкъсвания и временни намаления ще има над западната половина от страната в часовете преди обяд. На места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните - между 12° и 17°. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето прогноза
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem