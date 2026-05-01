Времето днес: Облачно, на места ще вали дъжд, на места - сняг

Днес ще има разкъсана, предимно значителна облачност. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, за София - около 2°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е и ще остане значително по-високо от средното за месеца.

На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София - около 11°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

През почивните дни над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. Разкъсвания и временни намаления ще има над западната половина от страната в часовете преди обяд. На места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните - между 12° и 17°.