Времето днес: Жълт код за ниски температури в 6 области, включително София

На 2 май, събота, е в сила жълт код за ниски температура и опасност от слани. Той важи за шест области от Западна, Югозападна и Южна България – София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.



Днес повече слънчеви часове ще има преди обяд. Около и след обяд облачността над цялата страната ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.



Над Черноморието облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с тенденция на повишаване.



Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.



В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в котловините на Югозападна България, където през нощта вятърът ще стихне до минус 2° и там ще се образуват слани. Максималните температури ще са между 12° и 17°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в котловините и по високите полета - около минус 2°; на много места ще се образува слана. Дневните температури ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 17° и 12°.