Слънчево начало на деня, следобед гръмотевични бури и градушки

Лятното време ще бъде прекъснато от мощно развитие на купесто-дъждовна облачност, а в планините и част от Западна и Централна България се очакват интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки.

След спокойна и предимно ясна нощ,

четвъртък ще започне с много слънце

в по-голямата част от страната. Още около обяд обаче атмосферата ще стане по-нестабилна и ще започне развитието на мощна купеста облачност, която на места ще прерасне в купесто-дъждовна. Минималните температури ще са между 15-19°С

Най-голяма е вероятността за краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури в Западна и Централна България. В планинските райони също условията ще бъдат още благоприятни за силна конвекция, като на отделни места са възможни значителни количества валежи и градушки.

Вятърът през по-голямата част от деня ще бъде слаб и с променлива посока. Към вечерта в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад, което ще бъде знак за преминаването на по-хладен въздух. Там и времето ще се влоши, като се очакват гръмотевични бури. Максималните температури ще останат типично летни – между 29°С и 33°С.

В София летен ден

За столицата се очаква предимно слънчево време през първата половина на деня. Следобед облачността ще се увеличава и ще има условия за развитие на гръмотевични процеси в района на града и околните планини. Не са изключени краткотрайни превалявания и локални гръмотевици към късния следобед и вечерта. Максималната температура ще достигне около 29°С, а вятърът ще бъде слаб.

В планините слънчево

Преди обяд времето в планините ще бъде сравнително спокойно и слънчево. След обяд обаче ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Най-сериозни явления се очакват в района на Централна Стара планина, Рила и Родопите, където са възможни и градушки.

Температурите ще бъдат около 22°С на 1200 метра и около 14°С на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието добро за плаж

По Българското Черноморие денят ще премине под знака на слънчевото време. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава малка. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 24°С и 26°С.

Температурата на морската вода ще бъде около 22–23°С, а морето ще остане сравнително спокойно с вълнение около 2 бала, създавайки добри условия за плаж и морски туризъм.