Слънце на запад днес, гръмотевични бури и градушки на изток

В понеделник, 13 юли, времето в страната ще остане динамично, като разликата между западните и източните райони ще бъде осезаема. Докато в Западна България ще преобладава слънчево и сравнително спокойно време, на изток атмосферата ще остане неустойчива с краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локално интензивни явления.

През деня над Западна България ще има продължителни

слънчеви периоди и малко облаци

По-различна ще бъде обстановката в източната половина на страната, където ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Следобед условия за краткотрайни валежи и гръмотевици ще има и около планинските райони, както и на места в Централна Северна България. Най-активни се очаква да бъдат атмосферните процеси в Североизточна България. Там са възможни по-интензивни валежи, силни гръмотевични бури и локални градушки.

С напредването на деня северозападният вятър ще се усили и в много райони ще бъде умерен, временно силен. Той ще подпомогне постепенното разкъсване на облаците и към вечерта над по-голямата част от страната времето ще се изясни.

Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 33 градуса. Въпреки слънчевите часове жегите ще останат по-умерени в сравнение с типичните горещи юлски периоди.

В София ясно и слънчево

В София понеделникът ще започне с предимно ясно и слънчево време. През деня ще има временни увеличения на облачността, особено в следобедните часове, когато около планините в близост до столицата ще се развиват купести облаци.

Вероятността за съществени валежи в самия град ще бъде по-малка в сравнение с източните райони на страната. Ще се усеща северозападен вятър, който на моменти може да се усилва. Максималната температура в столицата ще бъде около 26 градуса.

Вечерта облаците ще намалеят и времето ще се успокои.

Краткотрайни валежи в планините

В планинските райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще започне развитие на купеста облачност. На отделни места са възможни краткотрайни превалявания, като не са изключени и локални гръмотевици.

По високите части ще бъде ветровито със силен северозападен вятър. Температурите ще останат сравнително ниски във високата планина – около 22 градуса на 1200 метра и близо 14 градуса на 2000 метра надморска височина. Условията за туризъм ще бъдат по-добри през първата половина на деня, преди следобедното развитие на облачността.

Дъжд и гръмотевици по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде значително по-неустойчиво. Облачността ще остане предимно значителна и на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици.

По-сериозна ще бъде обстановката по Северното Черноморие, където дъждовете могат да бъдат временно интензивни и да донесат по-големи количества за кратък период. В южните части на крайбрежието също ще превалява, но явленията ще бъдат по-локални.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Дневните температури край морето ще достигат между 26 и 28 градуса. Морската вода остава най-хладна по северното крайбрежие – около 22 градуса, докато на юг температурите ѝ ще бъдат между 25 и 26 градуса. Вълнението ще е слабо – около 1-2 бала. /Meteo Balkans