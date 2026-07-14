Левски излиза на "Герена" за победа срещу Борац

Левски посреща босненския Борац в мач-реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на напълно разпродадения стадион "Георги Аспарухов" е днес, 14 юли, от 20:30 часа наше време.

Шампионите направиха 1:1 в Баня Лука преди седмица, което остави интригата за реванша в столицата.

Голът на чужд терен няма никакво значение, тъй като правилото за предимство при попадение навън вече не съществува.

Това означава, че от Левски се очаква пълна мобилизация пред претъпкания "Герена", за да продължат напред. Там най-вероятно ги очаква по-сериозно предизвикателство като румънския Университатя Крайова.

"Ясно е, че това е различен мач, играем у дома. Направихме добър първи мач там. Утре ще се опитаме да играем по най-добрия възможен начин и да се поздравим с победата", каза Веласкес на пресконференция вчера преди срещата.

След реванша с Борац "сините" ще насочат вниманието си към родния шампионат, където започват защитата на титлата си срещу новака Дунав Русе в петък, 17 юли от 21:15 часа. /БГНЕС