Времето утре: Жегата се връща с температури до 36°

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца.

Утре над страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, в Източна България – от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – 31°-32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня – и над южното. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд – с купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, а на 2000 метра – около 18°.

Във вторник ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа до умерен северозападен, а в източната половина от страната – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони.

В сряда ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините ще се развие купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Температурите ще започнат да се повишават.(НИМХ)