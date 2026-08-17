Днес ще е горещо, със слаб вятър, без валежи

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В по-голямата част от страната атмосферата ще остане спокойна, без условия за валежи и значителна облачност. Сутринта ще започне с много слънце, а температурите постепенно ще се повишават още от ранните часове.

Слънчево и топло, слаб вятър

През деня на 17 август, над България ще преобладава слънчево време. Очаква се слаб вятър от изток-югоизток, който в Източна България временно ще се усилва до умерен. Именно вятърът от югоизточна посока ще допринася за преноса на по-топъл въздух към страната.

Температурите отново ще бъдат високи за средата на август. Максималните стойности ще бъдат между 33° и 35°, като най-топло ще бъде в низините и равнинните райони на страната.

Въпреки високите температури, времето ще остане сравнително спокойно и без съществени валежи. Следобедното затопляне ще бъде добре изразено, особено в районите, отдалечени от морския бряг.

В София горещо, около 32°

В столицата в понеделник ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще бъде спокойна, с постепенно повишаване на температурата. В часовете около обед и следобед ще бъде топло, като максималната температура ще достигне около 32°.

Вятърът ще бъде слаб, предимно от изток-югоизток. Не се очакват валежи или значително развитие на облачността. Вечерта времето ще остане ясно и спокойно.

В планините отлично за туризъм

И в планинските райони ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от изток-югоизток, но по най-високите и открити части ще бъде до умерен от северозапад.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 25°, а на 2000 метра – около 19°. Видимостта ще бъде добра, което ще създава подходящи условия за планински туризъм.

През деня не се очаква съществено развитие на купеста облачност и вероятността за валежи в основните планински масиви ще бъде ниска.

По Черноморието – слънчево, но по-прохладно

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове вятърът ще бъде почти тих, но следобед постепенно ще се ориентира от югоизток и ще се усили до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°, което ще осигури приятно време за плаж и морски туризъм. Температурата на морската вода ще бъде около 24°–25°.

Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, като през втората половина на деня при усилване на югоизточния вятър е възможно леко увеличение на вълнението по някои участъци.