Времето утре: Облачно, на места ще вали и трещи

През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е слаб от югоизток. Атмосферното налягане през нощта ще се понижава. През деня ще започне да се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток – слаб до умерен.
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София – около 29°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части – до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.
В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северозападният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони и ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32° и 37°. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Температурите ще започнат да се повишават.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.