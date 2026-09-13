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Времето утре: Приятно, градусите до 27

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13.09.2026 | 14:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. 

Утре ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Във вторник, 15 септември, ще има променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и слаби превалявания. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от североизток. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22°-27°. 

В сряда ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутринта на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Дневните температури бавно ще се повишават.

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